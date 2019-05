Reisegruppe: 12.000 Chinesen in Luzern

12.000 Chinesen besuchen Luzern: Eine logistische Herausforderung für die Stadt am Vierwaldstättersee in der Schweiz, schon allein die öffentlichen Toiletten mussten aufgerüstet werden.

Die ersten 4000 der 12.000 Menschen zählenden Reisegruppe sind schon eingetroffen. Dieser Reisende findet das ganz toll. Er jubelt: "Ich war früher schon hier, aber jetzt sind wir EINE Mannschaft, eine Familie und wir sind sehr glücklich."

In 95 Bussen ist das erste Drittel in Luzern angekommen. Die Chinesen arbeiten alle für dieselbe Firma und sind auf Einladung der Firma in der Schweiz. Die Stadt Luzern sagt, man hoffe, die 12.000 Chinesen werden eine gute Werbung sein.

Die Polizei war zur Stelle, falls es Probleme geben sollte. Die Chinesen seien jedoch so diszipliniert und ordentlich gewesen, dass alles wunderbar lief. Der Leiter des Polizeieinsatzes, Heinz Steiner, sagte: "Es lief alles wie geschmiert".

Abends wurde gegessen und zu Volksmusik getanzt.

Luzern hat 80.000 Einwohner