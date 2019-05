Beim ESC tritt Paenda (30) mit blauen Haaren für Österreich an

Für Österreich tritt beim ESC 2019 Paenda an. Die Frau mit den blauen Haaren heit eigentlich Gabriela Horn und kommt aus Deutschlandsberg in der Steiermark.

Die 30-Jährige lebt aber schon seit vielen Jahren in Wien, wo sie Jazz und Pop studiert hat. 2016 erschien ihre erste Single "Waves", die Paenda einigen Erfolg einbrachte.

In Tel Aviv singt die Steirerin "Limits". Paenda und ihr Song sind von einer österreichischen Fachjury des ORF ausgewählt worden. Den Song hat die Künstlerin, die schon seit einigen Jahren Elektropop macht, selbst geschrieben.

Sogar der österreichische Experte, der den Song mit ausgewählt hat, meint Paenda werde es in Tel Aviv schwer haben. Ö3-Urgestein Eberhard Forcher sagt der Tiroler Tageszeitung: "Vielleicht habe ich das Publikum ein wenig überschätzt. Die Leute erwarten diese typischen Songs aus dem Radio. So klingt „Limits“ aber nicht, das war es ja auch, was mich daran zugleich irritiert und fasziniert hat. Vom Radio sind wir aber gewohnt, dass nichts anecken darf. Und Pændas Song überfordert."

Aussichtsreicher als Paenda ist laut den Wettbüros der Schweizer Luca Hänni mit seinem Song "She Got Me". Vor dem Halbfinale haben sich Paenda und Luca Hänni in Tel Aviv getroffen. Wie die Schweizer Blick berichtet haben die beiden am Strand Salsa getanzt.

Auf Instagram hat Paendamusic fast 8.000 Follower.

Laut abgegebenen Wetten hat Paenda kam Chancen auf den Einzug ins Finale. Deutschland ist mit S!sters dort vertreten, weil das Land bei der EBU den den BIG FIVE gehört, die sich nicht qualifizieren müssen. Aber auch die Prognosen für den deutschen Beitrag sind nicht sehr positiv.

