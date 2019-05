Der Countdown zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv hat definitiv begonnen. Am Dienstagabend wurde das erste Halbfinale ausgetragen. Donnerstag steht das zweite an und am Samstag wird der oder die Siegerin gekürt. Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wie werden sie in ihren Ländern gesehen? Unsere Journalistinnen und Journalisten geben Einblicke aus einigen Ländern.