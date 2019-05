I.M. Pei, Architekt der Louvre-Pyramide, im Alter von 102 gestorben

Ieoh Ming Pei war 1917 im südchinesischen Guangzhou (Kanton) geboren, im Alter von 17 Jahren zog er in die USA. Jetzt ist der Stararchitekt - den besonders die Louvre-Pyramide weltberühmt gemacht hat - im Alter von 102 Jahren in New York gestorben. Das hat das Architekturbüro von I.M. Pei bestätigt.

Studiert hat er an der University of Pennsylvania, am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und an der Harvard Graduate School of Design. Unter seinen Dozenten waren unter anderem die Bauhaus-Architekten Marcel Breuer und Walter Gropius.

Als Pei wegen des Zweiten Weltkriegs nicht nach China zurückkehren konnte, arbeitete er in Boston, New York und Los Angeles - und erhielt 1954 den amerikanischen Pass. Zu seinen Werken zählen das Mile High Center in Denver, Colorado (1955), der neu gestaltete Hyde Park in Chicago (1959) und der Place Ville-Marie in Montreal (1965). Es folgten der Ostflügel der «National Gallery of Art» in Washington (1978), die Bibliothek für den ermordeten Präsidenten John F. Kennedy in Absprache mit dessen Witwe Jacqueline (1979) und der Westflügel des Museum of Fine Arts in Boston (1980).

Als Stararchitekt durfte Pei dann auch mit seiner Frau Frau Eileen Loo und den vier Kindern in seine Heimat China reisen und dort einige Projekte schaffen wie das«Fragrant Hill Hotel» in Peking (1982).

1983 gewann I.M. Pei die Ausschreibung für den Umbau des Eingangs zum Louvre in Paris, die dem französischen Präsidenten François Mitterrand so beeindruckte, dass er dem Architekten den Orden der Ehrenlegion verlieh. In ihrer endgültigen Form wurde die Glaspyramide im Innenhof des Louvre 1993 fertiggestellt.

Ebenso wie Peis Ausstellungs-Annex für das Deutsche Historische Museum in Berlin war die Louvre-Pyramide zunächst auch umstritten.

Nach dem Wahlsieg 2017 wählte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron 2017 die Louvre-Pyramide als Kulisse.

Im Internet gibt es Respektbekundungen aus aller Welt zum Tod von I.M. Pei.

