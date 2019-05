Kalifornien: F-16 Flugzeug stürzt auf Lagerhalle

Im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 in eine Lagerhalle gestürzt. Der Pilot konnte sich über den Schleudersitz retten, fünf Personen am Boden wurden verletzt, teilten die Behörden in Riverside County mit.

Ursache noch unklar

Die Maschine war auf einem routinemäßigen Trainingsflug unterwegs und verunglückte beim Landeanflug auf die March Air Reserve Basis östlich von Los Angeles, erklärte die Luftwaffe.

Fernsehbilder zeigen ein großes Loch im Dach des Lagerhauses. Ein Feuer konnte Berichten zufolge von der Spinkleranlage des Gebäudes gelöscht werden. Die naheliegende Autobahn wurde vorsichtshalber abgesperrt. Die Ursache für den Absturz wird noch untersucht.