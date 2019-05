"Let it Rock": Mick Jagger fit, Rolling Stones wieder auf Tour

Da freuen sich alle anderen Urgroßväter und – mütter: Rockidol Mick Jagger (75) ist wieder fit genug, um die „No Filter“-Tour der Rolling Stones in Nordamerika fortzusetzen. Nächste Station Chicago am 21. und 25. Juni.

Die Tour war im April unterbrochen worden, weil Jagger sich einer Herzoperation unterziehen musste. Laut Magazin „Rolling Stone“ und anderen Medien in den USA und in Großbritannien wurde eine seiner Herzklappen ersetzt.

Solche Patienten müssen sich bis zu acht Wochen erholen, so die American Heart Association – Jagger machte das im Tanz-Studio.

su