Gelbwesten demonstrieren in Frankreich, Proteste auch gegen Monsanto

In Frankreich sind erneut Tausende Anhänger der Gelbwesten-Bewegung auf die Straße gegangen. Proteste fanden in mehreren Städten statt, in Reims ist es nach Berichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frankreich zu Ausschreitungen gekommen.

In Paris, Toulouse und Bordeaux demonstrierten auch Hunderte Menschen gegen den Pestizidhersteller Monsanto, eine Tochter der deutschen Bayer AG. Kürzlich war bekanntgeworden, dass im Auftrag des Konzerns detaillierte Listen mit politischen Gegnern und Kritikern erstellt wurden.

Seit einem halben Jahr protestieren die Gelbwesten bereits gegen die Regierung des liberalen Politikers Emmanuel Macron. In den vergangenen Wochen hatte die Bewegung aber weitaus weniger Zulauf als zuvor.