Niederlande gewinnen ESC 2019

Die Niederlande haben den Eurovision Song Contest in Tel Aviv gewonnen. Der 25-jährige Duncan Laurence traf mit seinem Song "Arcade" den Geschmack des Publikums und der Jury.

Für die Niederlande ist es der fünfte Sieg, zuletzt gewann das Land 1975. Auf Rang zwei schaffte es Italien. Russland landete auf dem dritten Platz.

26 Lieder konkurrierten beim Finale. Zum fünften Mal war Australien als Ehrengast dabei, weil es dort viele Fans der Show gibt. Insgesamt nahmen am ESC in diesem Jahr 41 Länder teil. 15 Beiträge wurden in den beiden Semifinals aussortiert.

Deutschland landete auf Platz 24. Die Kandidatinnen des Duos S!sters setzten damit die deutsche Misserfolgsserie fort, die nur im letzten Jahr unterbrochen wurde, als Michael Schulte überraschend auf Platz vier kam.

Deutschland hat bisher zweimal den ESC gewonnen: 2010 mit Lena und 1982 mit Nicole.