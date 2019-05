Olympique Lyon gewinnt Champions League

Die Fußballerinnen von Olympique Lyon haben erneut die Champions League gewonnen und bleiben unbezwingbar.

Der französische Meister setzte sich im Finale in Budapest vor rund 20.000 Zuschauern ohne Mühe mit 4:1 gegen den FC Barcelona durch. Für die Französinnen ist es der vierte Titelgewinn in der Champions League in Folge.

Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan brachte Lyon bereits in der fünften Spielminute in Führung. Dann kam die Stunde der Norwegerin Ada Hegerberg. Mit einem Hattrick sicherte sie Lyon den Erfolg.

Die Grand Nation scheint bereit für die Fußballweltmeisterschaft der Frauen. Sie startet am 7. Juni in Frankreich.