"Upside Down" - Hilfe, meine Haus steht Kopf! (Video)

Ein typisch britisches Haus mit grüner Holzverkleiung sorgt im Badeort Brighton für Kopfschütteln. "Upside Down", heißt das Haus passenderweise und erfüllt einen ganz prosaischen Zweck: Hier kann der Besucher nach Herzen Selfies schießen, die auf dem Kopf stehen.

"Wir wollen, dass es so realistisch wie möglich wirkt. Man soll sich so fühlen, als sei man bei jemandem zu Besuch", sagt Tom Dirse, Chef der Betreiberfirma Upside Down House UK Ltd.

Das gilt übrigens für draußen und drinnen....

Vier solcher Häuser gibt es laut Webseite des Betreiber es in Großbritannien.