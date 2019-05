Deutschland: E-Tretroller können kommen - sind sie Sicherheitsrisiko?

In Deutschland will die Regierung am Mittwoch endgültig den Weg freimachen zur Zulassung von Elektro-Tretrollern in deutschen Städten. Der Bundesrat hatte am vergangenen Freitag Änderungen an den ursprünglichen Plänen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen - diese Änderungen werden nun in einer geplanten Verordnung übernommen. Voraussichtlich im Juni soll die Verordnung in Kraft treten. Ab wann genau die sogenannten E-Scooter in Deutschland zugelassen sein werden, ist noch nicht bekannt.

Scheuer sieht großes Potenzial für die Roller. Sie könnten in Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr eine "echte Alternative zum Auto". Eine Einschätzung, die Michael Schreckenberg, Verkehrsforscher an der Universität Duisburg-Essen, nicht teilt. Die Geräte seien eher "Fun-Artikel" für junge Menschen, so Schreckenberg gegenüber euronews. "Sie werden das Verkehrsproblem in Ballungsräumen nicht lösen." Umweltministerin Svenja Schulze betone, dass die Gefährte mit Elektroantrieb umweltschonend sein. "Aber man darf den Sicherheitsaspekt nicht unterschätzen. Die Unfallzahlen werden drastisch steigen", so seine Prognose. Schreckenberg zieht eine Parallele zu E-Bikes: Seit deren Einführung sei die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten deutlich gestiegen, da Autofahrer die Geschwindigkeit der Gefährte unterschätzten.

Der Verkehrsforscher weist darauf hin, dass viele Kommunen bereits angekündigt hätten, dass sie die E-Roller nicht zulassen wollen.

Der Bundesrat hatte in der vergangenen Woche wichtige Sicherheitsregeln geändert. Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein und Radwege nutzen, auch wenn sie auf langsameren Modellen unterwegs sind. Gehwege bleiben für die neuen Gefährte zum Schutz von Fußgängern tabu. Die Bundesregierung hatte angekündigt, die Änderungen nun zügig umzusetzen.