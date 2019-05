Katze Miggeli nach Farbattacke gestorben: Post wird 12.000 Mal geteilt

Am Dienstag hatte Frauchen Sina Kunz-Hermann aus Biel-Benken bei Basel die grausigen Fotos ihrer Katze Miggeli auf Facebook veröffentlicht. Das Tier war in einem bedauernswerten Zustand, mit gelber Farbe besprüht nach Hause gekommen. Die Farbe war nicht wasserlöslich, am Abend starb Miggeli.

Wie TeleBasel berichtet, ist es nicht der erste Fall von Katzenquälerei in der Region. In der vergangenen Woche wurden zwei misshandelte Katzen in Reinach gefunden.

Die Schweizer Polizei hat die Angriffe gegen Katzen bestätigt.

Die Anteilnahme nach dem Tod von Katze Miggeli ist riesig. Der Facebook-Post von Sina Kunz-Hermann wurde tausendfach kommentiert und mehr als 12.000 Mal geteilt. Die Katzenbesitzerin hatte auch zum Teilen der Nachricht aufgefordert.

In einem Update dankt Sina Kunz-Hermann allen für die Nachrichten.