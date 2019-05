Wie rechts ist Chemnitz? Stimmen aus einer geteilten Stadt

Im vergangenen August haben tagelange Auschreitungen #Chemnitz den Ruf einer rechten Stadt eingebracht: Nach dem Tod eines Deutschen - angeblich verursacht von zwei Asylbewerbern, marschierten Rechtsextreme und wütende Bürger tagelang durch die sächsische Stadt. Es folgte viel Kritik am Vorgehen der sächsischen Landesregierung und der Polizei bei den Demonstrationen. In der Debatte um eine vermeintliche Hetzjagd von Neonazis gegen Ausländer musste Verfassungsschutz-Chef Hans Georg Maaßen seinen Hut nehmen. Wie ist die Stimmung in der Stadt heute? "Insiders" hat mit einigen Chemnitzern gesprochen. Darunter Hassan al Nasser, ein Flüchtling aus dem Irak. #Insiders läuft heute um 20h40 auf euronews.