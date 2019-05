Analysen, Interviews, Berichte: Der Wahlabend auf euronews

An diesem Wochenende ist Europawahl, die wohl wichtigste seit Langem. Euronews wird sie am Sonntag über alle Ergebnisse auf dem Laufen halten, mit Berichten und Einschätzungen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten, Studiogästen und Experteninterviews.

Werden Rechtspopulisten tatsächlich wie befürchtet dazugewinnen? Was passiert mit den großen Fraktionen im Parlament? Welchen Einfluss werden der Skandal um die FPÖ in Österreich, der Brexit und die Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May haben?

Die ersten Ergebnisse aufgrund von Prognosen und Schätzungen werden um 18 Uhr erwartet. Die erste Hochrechnung ist für 23.15 Uhr geplant - also kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale in Italien. Die Hochrechnung wird sich auf vorläufige Ergebnisse aus 18 Staaten, Schätzungen aus acht Staaten und Vorwahl-Umfragen aus Großbritannien und Lettland stützen.

Die endgültigen Ergebnisse werden am Montag veröffentlicht.

