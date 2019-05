Südafrika: Ramaphosa wird für 2. Amtszeit vereidigt

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa wurde heute in Pretoria für seine zweite Amtszeit vereidigt. Rund 30.000 Besucher und 40 Staats-und Regierungschef waren bei der Zeremonie anwesend. Ramaphosa will die Korruption bekämpfen und die schwächelnde Wirtschaft des Landes ankurbeln. In seiner Antrittsrede versprach er, dass jetzt bessere Tage auf das Land zukämen. Der Vorsitzende der Regierungspartei ANC hatte das Präsidentenamt im vergangenen Jahr von Jacob Zuma übernommen, nachdem dieser wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war. Bei den Parlamentswahlen am 8. Mai hatte der ANC sein schlechtestes Ergebnis seit dem Ende der Apartheit vor 25 Jahren eingefahren.