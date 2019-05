Euronews am Abend am 27.05.: Kurz' Sturz und Wundenlecken nach EU-Wahl

In Euronews am Abend - moderiert von Viktor Sammain - geht es an diesem Montag um das Misstrauensvotum, das Österreichs Kanzler Sebastian Kurz verloren hat.

Am Tag nach der Europawahl gibt es Jubelfeiern, Schuldzuweisungen und Wundenlecken. Das Schachern um die Top-Jobs in der EU hat begonnen. Hat Manfred Weber noch eine Chance?

Und mehr vom Chaos am höchsten Berg der Welt.

Euronews am Abend gibt es montags bis freitags um 19 Uhr im Fernsehen und im Livestream auf unserer Internetseite sowie auf Facebook.