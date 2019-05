"We're going to Ibiza": Vengaboys treten heute bei Demo in Wien auf

Seit Beginn der mittlerweile abgesetzten ÖVP-FPÖ-Koalition sind in Österreich jeden Donnerstag Tausende auf die Straße gegangen, um bei der sogenannten Donnerstagsdemo gegen die Regierung zu protestieren. Nun ist Kanzler Sebastian Kurz per Misstrauensvotum abgesetzt worden, aber die wöchentliche Demo geht weiter, zumindest um an diesem Donnerstag das Ende von Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache zu feiern, und zwar mit einem besonderen Programmpunkt: Die niederländische Dance-Pop-Band Vengaboys wird ihren Hit "We're going to Ibiza" performen. Die Kundgebung soll um 18 Uhr starten, der Auftritt der Vengaboys ist danach geplant.

Vengaboys-Hit auf Platz 1 der österreichischen Charts

20 Jahre nach der Erstveröffentlichtung hat das Lied die Spitze der österreichischen iTunes-Charts erklommen. Die Band selbst freut sich schon auf ihren Auftritt. "We're Going To Ibiza! Als Protestsong in Österreich! Sie hätten auch jeden Bob Dylan Song nehmen können", äußerte sich Captain Kim. Das beweise, dass die Österreicher nicht nur "einen fantastischen Musikgeschmack", sondern darüber hinaus "einen fantastischen Sinn für Humor" hätten.

Ibiza-Video hat Regierung zu Fall gebracht

Die Regierungskrise in Wien war durch ein Video ausgelöst worden, das den mittlerweile Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zeigt, wie er vor der Wahl von 2017 auf Ibiza einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe in Aussicht stellte.