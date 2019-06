Fünftausend ausgelassene Menschen versammelten sich im Moskauer Luschniki-Park - nahe dem Olympiastadion - um den Sommer beim mittlerweile siebenten "Colour Run" zu begrüßen. Dabei legten die Teilnehmer, einige davon in Kostümen, fünf Kilometer laufend zurück. Gleichzeitig warfen Freiwillige farbiges Pulver auf die jungen Menschen, und das bei sonnigen 25 Grad, also die perfekten Bedingungen für den Start in den Sommer.