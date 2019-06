Liverpool feiert

In der Stadt Liverpool wurde die Nacht durchgefeiert.

Ein Mann sagt: "Wir haben nicht so gut gespielt, Tottenham auch nicht, aber zum sechsten Mal die Champions League zu gewinnen, das ist unfassbar."

Ein anderer Mann meint: "Hier in der Stadt ist was los. Unglaublich. Alle sind auf den Straßen und feiern. Es ist fantastisch."

Euronews-Sportreporter Andy Robini ist in Liverpool. Er sagt: "Auf diesen Moment haben die Liverpoolfans alle gewartet. Nachdem sie es im vergangenen Jahr gegen Real Madrid nicht geschafft haben, haben sie sich nun zum sechsten Mal die Krone geholt. In der Innenstadt von Liverpool sah man nur jubelnde Menschen. Tottenham hat sich gegen Ende noch einmal aufgebäumt, doch es reichte nicht, und darüber ist hier in Liverpool die Freude groß."