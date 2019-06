Schweden und Umweltschutz: Doch lieber in die Sonne fliegen

Eigentlich sollte weniger geflogen werden, - wegen der Umwelt. Da ist sich Schwedens Politik einig.

Doch gleichzeitig wirbt die staatliche Flughafengesellschaft (Swedavia) für den Ausbau des Stockholmer Flughafen Arlanda. Er soll der führende Airport Skandinaviens werden, jubelt ein Werbevideo.

Die Schweden wollen in die Sonne, immer mehr und immer öfter.

Tomas Eneroth, Minister für Infrastruktur meint: "Wenn alle so fliegen würden wie wir Schweden, das wäre unmöglich."

Doch gegen den Flughafenausbau ist der Minister nicht. Er appelliert an seine Landsleute, "andere Möglichkeiten" zu nutzen, ohne zu erklären, was er meint. Vom Reporter fühlt er sich in die Enge gedrängt. Man tue genug, habe die Emissionsabgaben erhöht etc.

Klima-Experte Jonas Allerup bringt es auf den Punkt: "Mit den Flughäfen ist es wie mit den Straßen. Mehr Straßen, mehr Autos. Größerer Flughafen, mehr Flüge."

Und so ist das Umweltschutz-Musterland Schweden gespalten. Denn eines ist klar: In die Sonne werden die Schweden weiter wollen...

