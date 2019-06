D-Day: Veteranen von damals zurück in der Normandie

Heute vor 75 Jahren starteten die Alliierten ihren Angriff auf die Normandie. Am sogenannten D-Day landeten die Soldaten mit ihren Kriegsschiffen und Landungsbooten an den Stränden in Nordfrankreich.

Die Veteranen von damals machen sich jetzt erneut auf die Reise über den Ärmelkanal. Auf dem eigens dafür in Auftrag gegebenen Schiff MV Boudicca.

Nach den Gedenkfeiern in Südengland verlassen die Männer den Hafen von Portsmouth - wenngleich mit mehr Komfort als im Juni 1944.

Für viele von ihnen wird es das erste Mal sein, dass sie in die Normandie zurückkehren.

Nach ihrer Ankunft in Le Havre nehmen die ehemaligen Soldaten am Donnerstag an Gedenkveranstaltungen in Ver-sur-Mer teil. Sie besuchen dann auch Soldatenfriedhöfe, ganz in der Nähe der Landungsstrände.