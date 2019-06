Viel Schweigen um Özils Hochzeit - mit oder ohne Erdogan?

Mesut Özil heiratet am Samstag - so viel ist klar, um den Ablauf des Tages und die Gäste wird heftig spekuliert. Wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Gast bei der Hochzeit des ehemaligen deutschen Fu´ßballnationalspielers mit der Schauspielerin Amine Gülse sein? Wie teuer wird die Hochzeit, wie viele Menschen stehen auf der Gästeliste für die Feier, die angeblich im "Vier Jahreszeiten" in Istanbul stattfindet?

Die Hochzeit liefert reichlich Gesprächsstoff, offizielle Informationen gibt es bisher aber kaum. Özil spricht kaum noch mit der Presse - wenn, dann kommuniziert er über seine Social-Media-Kanäle. So auch am Donnerstagabend. Auf Twitter riefen er und Gülse dazu auf, anlässlich ihrer Hochzeit für den Verein "Big Shoe" zu spenden. "Viele Fans haben mich oder meine engsten Freunde und Familie gefragt, was wir uns zur morgigen Hochzeit wünschen", schrieb er. "Als Fußballer habe ich das große Privileg und Glück, dass es mir an nichts fehlt." Das Paar werde 1000 Operationen für bedürftige Kinder finanzieren.

"Big Shoe" aus Wangen im Allgäu sammelt weltweit Geld für Ärzte, damit sie Kinder aus sozial benachteiligten Familien operieren können. Nach eigenen Angaben unterstützt Özil die Organisation schon seit 2014.

Der Chef des türkischen Roten Halbmondes, Kerem Kinik, bedankte sich über Twitter bei Özil und Gülse für eine riesige Essensspende: Mahlzeiten für 16 000 Bedürftige hat das Paar demnach gespendet. "Lieber @MesutOzil1088, ich wünsche dir und Amine Glück im Dies- und Jenseits", schrieb Kinik auf seinem verifizierten Account. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, das Essen sei an 14 000 Personen in 14 verschiedenen Armenküchen sowie an 2000 Flüchtlinge in Camps in der Türkei und Syrien verteilt worden.

Özil und Gülse (26), die Medienberichten zufolge in Schweden geboren und aufgewachsen ist und als Model arbeitet, sind seit 2017 ein Paar. Türkische Journalisten hatten sie in den vergangenen Tagen mehrfach in Istanbul gesichtet.

Özil selbst gab in seiner Botschaft von Donnerstagnacht keine Details zur Feier preis. Auch sein Berater Erkut Sögüt wollte Gerüchte zu Hochzeitsdatum und Ort vorab weder bestätigen noch dementieren. «Wir reden nicht mit Medien, weder mit deutschen noch mit türkischen», sagte er. In türkischen Medien war die Rede von einem großen Fest im "Vier Jahreszeiten" am Bosporus.

REUTERS/Umit Bektas

Wer zur Hochzeit kommen wird, ist noch unklar. Im März hatte ein vom türkischen Präsidialbüro zur Verfügung gestelltes Foto Aufsehen erregt: Angeblich zeigte es, wie Özil und Gülse dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Einladungskarte überreichen.

Özil, Erdogan und Gülse bei einem Iftar-Essen im Mai Türkisches Präsidialamt

Özil und Gülse haben Erdogan erst vor kurzem wiedergesehen - zu einem Fastenbrechen im Mai im Dolmabahce-Palast in Istanbul. Das war auf Bildern zu sehen, die das Präsidialamt verbreitet hatte. Ein Mitarbeiter im Medien-Team von Erdogan wollte sich zu den "Bewegungen des Präsidenten am Freitag" aber nicht äußern.

Vor rund einem Jahr hatte schon einmal ein Foto von Özil mit Erdogan große Aufregung ausgelöst. Es hatte eine Debatte über Integration und Rassismus entfacht und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erschüttert. Das Drama endete mit Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft und dem Satz: Wenn die Mannschaft gewinne, sei er Deutscher; wenn sie verliere, sei er Immigrant.