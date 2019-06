Griechen wählen “ohne Zustimmung der Troika”

Gut zwei Wochen nach seiner Niederlage bei den Europawahlen hat der griechischeRegierungschef Alexis Tsipras bei Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos vorgezogene Parlamentswahlen beantragt. Genehmigt: Sie werden am 7. Juli stattfinden, so Tsipras im Staatsfernsehen (ERT).

Alexis Tsipras:

"Ich bitte Sie, das Parlament aufzulösen und nationale Wahlen zu auszurufen, wie es die Verfassung und das entsprechende Gesetz besagen, um das Mandat des Volkes zu erneuern".

Ioannis Karagiorgas, Euronews:

"Alexis Tsipras (Linkspartei Syriza) hat oft gesagt, dass die Parlamentswahlen am Ende der Amtszeit seiner Regierung im Oktober stattfinden würden. Die Niederlage seiner Partei gegen die Nea Dimokratia (Neue Demokratie, konservative Oppositionspartei) bei den Europawahlen mit einem Abstand von gut 9 Prozentpunkten zwang ihn jedoch, vorgezogene Wahlen anzusetzen. Es ist das erste Mal seit der Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland 1974, dass im Juli, mitten in der Touristensaison, gewählt wird".

Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) hatte mit 9,3 Prozentpunkten Vorsprung (33,1 Prozent) die Europawahlen gewonnen. Tsipras‘ linke Syriza kam auf 23,8 Prozent.

Alexis Tsipras:

"Wir stehen heute hier vor Ihnen, zum Wahlkampfauftakt, und haben das Privileg, zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder über unser eigenes Programm für die nächsten vier Jahre zu diskutieren. Es ist ein Programm, das das griechische Volk genehmigen wird, um am nächsten Tag umgesetzt zu werden, und nicht ein Programm, das, selbst wenn es das griechische Volk billigt, auch die Zustimmung der Troika braucht".

Das schlechte Abschneiden von Tsipras wird unter anderem mit den harten

Sparmaßnahmen und Reformen im Zug der Staatschuldenkrise (ab 2009) in Zusammenhang gebracht, die der Regierungschef in den vergangenen Jahren umgesetzt hat.

su