Todesstrafe: Vater ermordete seine fünf Kinder

In den USA ist ein Vater, der seine fünf Kinder ermordet hat, von den Geschworenen einstimmig zum Tode verurteilt worden. Die Mitglieder der Jury berieten keine zwei Stunden, bevor sie am 21. Verhandlungstag das Urteil fällten. Das berichtete die Zeitung "The State".

Schon vergangene Woche befand die Jury im US-Bundesstaat South Carolina den alleinerziehenden Vater für schuldig.

Die Kinder waren im Alter zwischen zwei und acht Jahren. Der Vater habe sie im August 2014 getötet. Demnach sei das erste Opfer sein sechsjähriger Sohn gewesen, berichtete das Blatt unter Berufung auf Geständnisse des Vaters. Danach habe er die anderen vier Kinder in ihren Betten erwürgt.

Eine Gegenstimme bei den Geschworenen hätte gereicht, um statt der Todesstrafe lebenslänglich zu verhängen, hieß es weiter. Bis zur Hinrichtung könnten wegen möglicher Berufungsverfahren allerdings Jahre vergehen, schrieb die Zeitung. Wie viele US-Bundesstaaten habe außerdem auch South Carolina Schwierigkeiten, Todeskandidaten mit der Giftspritze hinzurichten. Das liegt auch daran, dass sich viele Pharmakonzerne weigern, Wirkstoffe zu liefern.