MH17-Ermittlungen: 4 Verdächtige identifiziert, unter ihnen 3 Russen und ein Ukrainer

Internationale Ermittler machen nach einem Bericht des niederländischen Fernsehens vier Männer für den Abschuss des Passagierflugzeuges MH17 verantwortlich. Bei den Männern handelt es sich um drei Russen und einen Ukrainer. Gegen sie wurden internationale Haftbefehle ausgestellt. Sie hätten den Transport der Luftabwehrrakete aus Russland in die Ostukraine zu verantworten.

Die Maschine war der Malaysia Airlines wurde vor fünf Jahren über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord starben.

Am 9. März wird der Strafprozess gegen die Verdächtigen eröffnet, so der Sender NOS. Er beruft sich dabei auf Angaben von Angehörigen der Opfer. Die Internationalen Ermittler hatten zuvor in Nieuwegein bei Utrecht die Angehörigen über neue Erkenntnisse informiert. Anschließend sollten sie auch eine Pressekonferenz geben.

Die Maschine der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 über der Ostukraine mit einer Luftabwehrrakete des Typs Buk abgeschossen worden. Das Waffensystem stammte den Ermittlern zufolge von einer Brigade der russischen Armee.