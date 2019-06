Schwarzbär beißt im Nationalpark in Kamera

Ein asiatischer Schwarzbär im Nationalpark Ruf des Tigers ist dabei gefilmt worden, wie er in eine Kamera beißt. Der Park befindet sich im Fernen Osten Russlands.

Zuerst lief er an Bäumen vorbei, schnüffelte daran und fing an, sich an einem Baum den Rücken zu reiben. Dabei entdeckte der Bär die versteckte Kamera, ging auf sie zu und beschloss, sie in Augenschein zu nehmen.

Mit der Pranke schlug er auf die Kamera ein und biss anschließend in das Gerät. Glücklicherweise hat die Speicherkarte in der Kamera überlebt und das Filmmaterial wurde veröffentlicht.