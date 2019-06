400 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Japan kann man nun die Sportarten in einer "kleinen" Ausstellung zu entdecken. Miniaturmodelle der 55 Sportarten, die 2020 zu sehen sein werden, sollen die japanische Fans für alle Sportarten sensibilisieren, darunter Baseball und Softball, Karate, Skateboarding, Surfen und Speedklettern. Die Minimodelle, ausgestellt in Gläsern, wurden mit einem 3D-Drucker erstellt.