euronews am Abend - das wichtigste des Tages

Hängepartie in Brüssel - außer Spesen nix gewesen. Es gibt keine Personalentscheidung, vertagt. Klimaschutz bis 2050 - vertagt. Hatte der drohende Populismus die Wähler Ende Mai zuhauf zu den Urnen getrieben, um ihr Europa zu verteidigen, erleben sie jetzt die Handlungsunfähigkeit der Staatengemeinschaft. Und vier Osteuropäische Länder haben in Brüssel dafür gesorgt, dass das Jahr 2050 als Ziel für eine klimaneutrale Wirtschaft aufgegeben wurde.

Im Rheinland demonstrieren tausende gegen den Braunkohleabbau. Im Laufe des Wochenendes wollen Aktivisten mit Schienen und den Tagebau Garzweiler blockieren - und so für ein schnelles Ende der Kohleförderung in Deutschland zu demonstrieren.

In der Türkei wurde gewählt, die regierende AKP verlor ihr Machtzentrum Istanbul - und liess die Wahl annullieren. Am Sonntag wird die Wahl wiederholt - die Opposition setzt wieder auf Sieg. Im Mittelmeer droht weiterer Ärger dank der Türkei, die ein weiteres Schiff für Probebohrungen in die Gewässer rund um Zypern geschickt hat. Der EU-Gipfel hat der Türkei bereits mit harten Strafmaßnahmen im Streit um die Öl- und Gasbohrungen gedroht.