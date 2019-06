Bei Boris Johnson hängt der Haussegen schief

Ein heftiger nächtlicher Streit zwischen Boris Johnson und seiner Lebensgefährtin hat erst einen Nachbarn und dann die Londoner Polizei auf den Plan gerufen. Johnson ist einer der beiden verbliebenen Herausforderer im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May. Der Nachbar hatte den Streit von seiner eigenen Wohnung aus erst einmal aufgenommen, dann mehrere Male an die Tür geklopft, aber niemand habe reagiert. Er versicherte, er habe "sehr laute Schreie" und einen "lauten Knall" gehört, der die Mauern erzittern ließ. Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtete, alarmierte er dann die Polizei, die habe aber die Bewohner die alle wohlauf vorgefunden und keinen weiteren Anlass zum Eingreifen gesehen.