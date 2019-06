Friedlicher Protest in Tiflis

Im Zentrum der georgischen Hauptstadt Tiflis versammelten am dritten Tag antirussische Demonstranten. Tausende Menschen bezeichneten Russland auf Bannern und Plakaten als Besatzungsmacht oder verspotteten den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Proteste vor dem Parlamentsgebäude blieben aber friedlich.

Georgien und Russland geben sich gegenseitig die Schuld für die Unruhen in Tiflis. Auslöser war eine Tagung zu religiösen und politischen Fragen, bei der ein russischer Duma-Abgeordneter den Vorsitz übernahm - in russischer Sprache und auf dem Platz des georgischen Parlamentspräsidenten. Demonstranten versuchten das Parlament zu stürmen, die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein, hunderte wurden verletzt. Die Spannungen zwischen Moskau und Tiflis eskalierten weiter, als Wladimir Putin russische Passagierflüge von Russland nach Georgien per Dekret aussetzte.

Putin empfahl auch russischen Reisebüros, Reisen nach Georgien auszusetzen und beorderte die Regierung, russische Touristen nach Hause zu bringen. Über eine Million russische Touristen machen jedes Jahr Urlaub in Georgien.

Nach einem kurzen Krieg zwischen Russland und Georgien um die abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien sind die diplomatischen Beziehungen abgebrochen, die abtrünnigen Provinzen verloren und von Russland besetzt. Russland erkennt beide trotz internationaler Kritik als unabhängige Staaten an, Georgien dagegen nicht. Davon ist die georgische Innenpolitik bestimmt, die Opposition wirft der Regierungspartei vor, als ehemaliger Satellitenstaat der Sowjetunion Moskau gegenüber nicht entschlossen genug aufzutreten.