Mit dem Flugzeug in den Tod: Neun Menschen sterben auf Hawaii

Neun Menschen sind am Freitag bei einem Flugzeugabsturz auf Hawaii gestorben. Laut der örtlichen Verkehrsbehörde sei die zweimotorige Maschine unmittelbar nach dem Start im Norden der Insel Oahu in der Nähe eines Flugplatzes zu Boden gegangen. An Bord seien sechs Mitarbeiter und drei Kunden einer Firma gewesen, die Tandem-Fallschirmsprünge anbietet. Es soll keine Überlebenden gegeben haben.

Aktuell laufen die Untersuchungen zur Absturzursache. Es soll sich um eines der schlimmsten Flugzeugunglücke der jüngeren Geschichte Hawaiis handeln. Der Bürgermeister Oahus, Kirk Caldwell, sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.