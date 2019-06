Ausblick mit Streitpotential: der 2. Tag des G20-Gipfels

Am Samstag, dem zweiten Tag des Gipfels, wird sich der Tonfall ändern. Schwerpunkt wird der Klimawandel sein. Präsident Macron und Theresa May werden versuchen, Präsident Trump zur Zustimmung zu den Klimazielen zu bewegen, die 2015 in Paris beschlossen wurden. Theresa May wird auch hervorheben, dass sie erstmals in einer der wichtigsten Volkswirtschaften die Treibhausgasemissionen per Gesetz begrenzen will. Der CO2-Ausstoß soll bis 2050 auf netto Null sinken. Und natürlich werden wir alle das letzte bilaterale Gespräch zwischen Präsident Trump und Präsident Xi beobachten, um zu erfahren, ob es im Handelsstreit einen Durchbruch gibt.