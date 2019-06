Genua: Großes Aufräumen nach Brückensprengung

Nach der kontrollierten Sprengung der eingestürzten Morandi-Brücke in Genua laufen die Aufräumarbeiten. Nach Plänen der Regierung in Rom soll eine von Star-Architekt Renzo Piano entworfene neue Brücke bereits im April 2020 für den Verkehr freigegeben werden. Diese werde tausend Jahre halten und aus Stahl sein, hatte der aus Genua stammende Architekt verkündet. Sein Entwurf enthält 43 Lampen, die an die Opfer des Brückenunglücks erinnern sollen. Zahlreiche Häuser, die direkt nach dem Einsturz geräumt wurden, werden im Zuge des Brückenneubaus abgerissen.