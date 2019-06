Hitzewelle ist noch nicht zu Ende

Die Hitzewelle in Europa ist auch am Wochenende noch nicht zu Ende. In Spanien erreichten die Temperaturen am Samstag mehr als 43 Grad.

Für vierzig der fünfzig spanischen Regionen gelten Wetterwarnungen. Unterdessen haben die Feuerwehren die Waldbrände in Katalonien weitgehend im Griff.

Heiß ist es auch im Norden, so erreichten manche Orte in Großbritannien ebenfalls ungewöhnlich hohe Temper aturen um die 35 Grad.

In mehreren Städten Italiens wurde die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Das Jahr 2019, so viel zeichnet sich bereits vor Ende der Hitzewelle ab, wird wohl als eines der heißesten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnung in die Geschichte eingehen.