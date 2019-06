No Comment der Woche: Hitzewelle, Kims Doppelgänger und Mega-Hot-Dog

Auch in Prag haben Bewohner und Tourisen unter der Hitze geächzt und gestöhnt, doch in der tschechischen Hauptstadt gab es eine recht originelle Erfrischung.

In Osaka konnten einige ein Selfie zusammen mit Donald Trump und Kim Jong-un aufnehmen - na ja - zumindest mit deren Doppelgängern.

Für so manchen mag es eklig aussehen, für andere ist es verlockend und lecker: In New York haben sich viele einen Riesen-Hot-Dog von beeindruckenden Ausmassen schmecken lassen: Guten Appetit!

Und in der Demokratischen Republik Kongo machen erfinderische Leute Musikinstrumente aus Müll. Wie das klingt? Hören Sie rein...