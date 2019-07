EU: Wichtige Entscheidungen für kommende fünf Jahre

Wenn sich am Dienstag die Staats- und Regierungschefs wieder in Brüssel treffen, um über die EU-Spitzenjobs zu entscheiden, treffen sich die Mitglieder des neuen Europäischen Parlaments erstmals hier in Straßburg, um den Fahrplan der nächsten fünf Jahre zu besprechen.

Ihre Woche wird arbeitsreich sein. Sie werden den Präsidenten des Europäischen Parlaments und die 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments ernennen. Denn ohne die kann das Parlament nicht seine Arbeit aufnehmen.

Jedoch werden sie das, was am Dienstag in Brüssel passiert, genau beobachten. Denn das Europäische Parlament hat das letzte Wort darüber, wer das Gesicht der EU-Exekutive, also der Europäischen Kommission, für die nächsten fünf Jahre wird.