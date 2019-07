Feierlichkeiten in Hongkong und Tausende protestieren dagegen

Proteste zum Jahrestag. Tausende Menschen sind in Hongkong auf die Straße gegangen. Dort haben die Feierlichkeiten zum 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs - als ehemalige britische Kronkolonie - an China begonnen.

Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. Diese besetzten Teile des Regierungsviertels und protestierten gegen die jährlich stattfindende Fahnenzeremonie.

Auslieferungsgesetz sorgt weiter für Unruhen

Zum Hissen der Fahne zeigte sich die umstrittene Regierungschefin Hongkongs, Carrie Lam, erstmals nach mehr als zehn Tagen wieder in der Öffentlichkeit. Die Behörden erhöhten die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Veranstaltungsort. Die eigentliche Zeremonie verfolgte Lam über einen Bildschirm.

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam

Bereits in den vergangenen Wochen war es in Hongkong zu Ausschreitungen gekommen - die Stimmung ist aufgeheizt. Hintergrund ist ein Gesetz, dass es Hongkongs Behörden bei Einführung erlauben würde, Verdächtige nach China auszuliefern. Für viele ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Bis zu zwei Millionen Menschen waren an den Massenprotesten beteiligt - die schlimmsten seit drei Jahrzehnten.

Demonstranten fordern mehr

Lam hatte das Auslieferungsgesetz nach dem Aufschrei in der Bevölkerung zwar auf Eis gelegt, die Demonstranten wollen aber weiter protestieren. Ihnen geht es darum, dass das Gesetz offiziell zurückgenommen wird, inhaftierte Mitglieder der Protestbewegung freikommen und Polizisten bestraft werden, die gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sind.

Am 1. Juli 1997 hatte Großbritannien seine Kronkolonie Hongkong an China zurückgegeben. Eigentlich stehen den Hongkonger laut Rückgabevertrag bis 2047 mehr Freiheiten zu, als Chinesen in der Volksrepublik. Doch immer mehr Hongkonger fühlen, dass Peking schon jetzt ihre Rechte beschneidet.