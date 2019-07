EU-Postenpoker: Von der Leyen als Kommissionpräsidentin?

Im Poker um die EU-Spitzenposten deutet vieles daraufhin, dass Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin werden könnte. Ratspräsident Donald Tusk wolle die deutsche CDU-Verteidigungsminsterin für das Amt vorschlagen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Spekulationen darüber gab es bereits seit Montagnachmittag.

Neben den Präsidenten für Parlament, Kommission und Rat ist auch der Posten der Außenbeauftragten zu vergeben. Das Spitzentreffen am Montag endete ergebnislos.

Die Deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gab sich am Dienstag weiterhin zuversichtlich, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf die Besetzung der Spitzenjobs einigen können. "Wir werden heute mit neuer Kreativität an die Arbeit gehen und ich glaube dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss und da sage ich jeder und jede und dann gibt es durchaus eine Chance und ich glaube auch wir haben die Aufgabe Ergebnisse zu finden, und dieser Geisteshaltung gehe ich an die Sache heran, fröhlich und bestimmt", sagte Merkel in Brüssel.

Osteuropa gegen Timmermans

In den Verhandlungen zeigen sich deutliche Gräben zwischen den verschiedenen Regionen Europas. So stemmen sich die nationalkonservativen osteuropäischen Mitgliedsstaaten gegen den Sozialdemokraten Frans Timmermans als neuen Kommissionspräsidenten.

Der tschechische Regierungschef Babis sagte: "Unsere Position ist ganz klar. Wir wollen einen Kommissionspräsidenten, der unsere Region nicht ablehnt. Und wir bitten die anderen nur darum, zu verstehen, dass Herr Timmermans für uns nicht akzeptabel ist."

Timmermans war in den vergangenen Jahren als Vizekommissionspräsident für Rechtsstaatlichkeit zuständig. Dabei ging er unter anderem gegen Ungarn und Polen vor.

Der spanische Ministerpräsident Sanchez verteidigte Timmermans: "Er wurde abgelehnt, weil er die Grundsätze und Werte Europas verteidigt hat, weil er die Verträge verteidigt hat. Und das ist für uns inakzeptabel. Wir können einen Kandidaten nicht ablehnen, weil er die Grundsätze und Verträge sowie die europäischen Werte verteidigt hat, für die wir stehen."

EU-Parlament wählt am Mittwoch einen Präsidenten

Timmermans ist zur Zeit Stellvertreter von Jean-Claude Juncker, der sein Amt abgeben wird. Ein zunächst anvisierter Kompromiss, der Timmermans zum Kommissionpräsidenten, und den EVP Spitzenkandidaten Manfred Weber zum Parlamentspräsidenten machen sollte, scheiterte am Montag. Das EU-Parlament kann auch unabhängig von einer Einigung der Regierungschefs am Mittwoch einen neuen Präsidenten wählen.