Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 4. Juli 2019

Von den wichtigsten fünf Posten in der Europäischen Union sind zwei vergeben: Der Belgier Charles Michel wird neuer EU-Ratspräsident und der Italiener David Sassoli Chef des Europaparlaments. Besonders kritisch wird jedoch eine der drei verbleibenden Personalien gesehen. An der Nominierung Ursula von der Leyens haften Vorwürfe über Mauschelei und Postengeschacher. Ihre Bilanz als Verteidigungsministerin gilt als umstritten, sie hat einen Untersuchungsausschuss am Hals - die sogenannte Berateraffäre: die möglicherweise illegale Auftragsvergabe durch das Verteidigungsministerium. Rückendeckung bekommt sie aber von höchster Stelle.