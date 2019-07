Im Wartesaal der EU: Westbalkan-Konferenz in Posen

Vertreter mehrerer Balkan- und EU-Länder sind im polnischen Posen zur Westbalkan-Konferenz zusammengekommen. Ziel: Den Balkanländern den Weg in die EU ebnen. Und sicherstellen, dass sie sich aus Frust über die stockenden Beitrittsgespräche nicht anderen Ländern annähern wie China, der Türkei oder Russland.

"Moskau versucht seinen Einfluss auf dem Balkan auszuweiten – auch angesichts der verbesserten Beziehungen der Länder zum Westen. Ein Beweis dafür ist der Putschversuch in Montenegro, als das Land gerade dabei war, der Nato beizutreten. Dieses Jahr kam es in Kosovo zu Verhaftungen durch Russland – sie dienten demselben Ziel. In Nordmazedonien verliert Russland an Boden seit der frühere Ministerpräsident Nikola Gruevski weg und seine national-konservative VMRO-Partei gechwächt ist. Das hat auch Russland in der Region geschwächt", sagt Tibor Ördögh von der "National University of Public Service" in Budapest.

Wegen Korruption drohen Ex-Premier Nikola Gruevski in Nordmazedonien mehrere Jahre Haft. Doch der ungarische Regierungschef Viktor Orban gewährte ihm Asyl. Die beiden rechtsnationalen Politiker verbindet eine langjährige Freundschaft. Auch Ungarn buhlt also um Einfluss auf dem Balkan.

Nordmazedoniens aktueller Regierungschef Zoran Zaev fordert die Auslieferung des Justizflüchtlings und kritisiert Orban scharf. Das EU-Mitglied Ungarn beherberge Kriminelle – und sei damit ein schlechtes Beispiel für Beitrittskandidaten wie Nordmazedonien selbst.

Neben dem Konflikt zwischen Kosovo und Serbien dürfte also auch dieser Streit bei der Konferenz in Posen für Gesprächsstoff sorgen. Die erste Westbalkan-Konferenz fand 2014 statt – auf Initiative Angela Merkels. Auch sie wird an diesem Freitag nach Polen reisen. Zu den Teilnehmerstaaten zählen Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo sowie zehn EU-Länder.