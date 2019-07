Tour de France startet in Brüssel

Das größte Radrennen der Welt, die Tour de France, startet an diesem Samstag in Brüssel. Der Beginn der 194,5 Kilometer langen Flachetappe, die von Brüssel über die Mauer von Geraardsbergen und Chaleroi zurück in die belgische Hauptstadt führt, ist für 12.00 Uhr angesetzt.

Für die Fans waren schon diverse Aktivitäten geboten. Ein junger Mann meint: "Es ist schön, hier zu sein. Eine tolle Atmospäre." Und ein anderer sagt: "Ich liebe den Radsport. Ich freue mich, die Athleten hautnah zu sehen. Ich verfolge die Tour de France, seit ich ein Kind war."

Besonders prestigeträchtig ist das erste von 21 Teilstücken, weil der Etappensieger am Sonntag im Mannschaftszeitfahren im Gelben Trikot antreten darf.