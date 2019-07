Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 8. Juli 2019

Die Rettung von Migranten aus dem Mittelmeer ist ein Dauerstreitthema in der EU. Zuletzt durften die Migranten vom deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" in Malta an Land gehen. Die Kapitänin der deutschen NGO "Sea-Watch", Carola Rackete, fuhr mit Dutzenden Migranten an Bord ohne Erlaubnis in den Hafen von Lampedusa. Sie muss sich nun in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung verantworten. Während die Regierung in Rom einen harten Kurs gegen Einwanderer fährt, kommt vom Vatikan ein Appell für mehr Menschlichkeit.