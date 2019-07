Ein 40 Jahre alter Mann hat einen Rettungswagen gestohlen, der vor der Klinik geparkt war. Der Grund: Nach einem Besuch im Krankenhaus wollte er nach Hause kommen.

Von dem selben Fahrzeug sei der 40-Jährige in das Krankenhaus in Remscheid in Nordrhein-Westfalen gebracht worden, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei.

Die Kölner Autobahnpolizei konnte den Mann auf der Autobahn 3 festnehmen. Den Beamten zufolge war er alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.