In Rio de Janeiro haben Angehörige und Musikfreunde Abschied von Sänger und Gitarrist João Gilberto genommen. Der Musiker starb am 6. Juli im Alter von 88 Jahren. Zu seinen großen künstlerischen Werken gehören seine Stücke im Bossa-nova-Stil. Diese Musikrichtung kam insbesondere in den 1960er Jahren auf, João Gilberto galt als einer ihrer wichtigsten Vertreter.