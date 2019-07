Im New Yorker Stadtteil Manhattan fand am Freitag wieder eine so genannte Manhattanhenge statt.

Bei diesem Ereignis fügt sich die untergehende Sonne genau in das Raster der Straßen von Manhattan ein.

Zweimal im Jahr ist ein solcher Sonnenuntergang zwischen den Hochhäusern der Metropole sichtbar, jedoch nur, wenn der Westhorizont wolkenfrei ist.

Die nächste Manhattanhenge kann erst im Winter beobachtet werden.