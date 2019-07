Containerschiff rammt Kran und bringt ihn zum Einsturz

Das unter der Flagge von Panama fahrende Containerschiff "Soul of Luck" hat am Sonntag in der indonesischen Hafenstadt Semarang einen Kran zum Einsturz gebracht. Ein Reuters-Video zeigt, wie der Kran auf dem Dock zusammenbricht, Menschen bringen sich in Sicherheit. Das Containerschiff "Soul of Luck" hatte vor der Kollision zuletzt im Hafen der Stadt Port Klang in Malaysia angelegt. Lokale Medien berichten, dass es unklar sei, was zu dem Unfall geführt hat. Ein LKW-Fahrer soll bei der Kollision verletzt worden sein. Außerdem musste der Hafen von Semarang für drei Stunden geschlossen werden, heißt es in lokalen Medien.