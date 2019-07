Sie zeigen, wie gut sie mit der Sense umgehen können: In Arti in der russischen Oblast Swerdlowsk haben am Wochenende Frauen und Mänenr aus dem ganzen Land an einem jährlichen Wettbewerb teilgenommen. Es ging darum, eine bestimmte Fläche Gras auf Zeit zu mähen. Wer Halme länger als fünf Zentimeter hoch stehen ließ, wurde mit 20 Strafsekunden belangt.