Im indischen Mumbai ist am Dienstag ein vierstöckiges Wohnhaus eingest¨¨ürzt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, wie die Behörden mitteilten. Retter suchten nach mehreren Personen, die in den Trümmern befürchtet werden. Das Gebäude stand in einer engen Gasse in einem dicht besiedelten Gebiet, was die Bergungsarbeiten erschwerte.