Der Schatz der Apollo 11-Mission

Dank der Mondlandung vor 50 Jahren wurden erste Gesteinsproben zur Erde gebracht. Ich hatte den Einfall, über sie mehr über Sonnennebel in Erfahrung zu bringen - also die interstellare Molekülwolke, aus der sich vor vier Milliarden Jahren das Sonnensystem gebildet hat. Zu dem Zeitpunkt entstanden auch die Erde und andere Planeten.



Indem man eine Mondprobe vaporisiert, erhält man Aufschluss über die Sonnennebel, aus der sich alle Planeten entwickelten sowie über den Aufbau der Moleküle. Ich war skeptisch, bevor ich der NASA meine Idee unterbreitete. Ich dachte, sie würden mich in die Psychiatrie einweisen, weil ich eine Gesteinsprobe des Mondes zerstören wollte.



Warum ich eine Probe vom Mond und nicht von der Erde wählte? Die Gesteinsproben vom Mond wurden nicht durch variierende Wetterverhältnisse verändert. Also waren sie noch so wie zum Zeitpunkt der Entstehung des Sonnensystems.