NO COMMENT der Woche: Delfine, Feuerwerk, Notre Dame und eine Bruchlandung

Feuerwerk in Paris, Delfine-Wettrennen in Kalifornien und ein risigiges Neil-Armstrong-Portrait in Italien, das waren einige der besten No-Comment-Videos der Woche.

Aus Paris kamen spektakuläre Bilder von der Militärparade und vom Feuerwerk zu Ehren des Nationalfeiertags. Auch das Innere der von einem Großbrand zerstörten Kathedrale Notre Dame wurde der Öffentlichkeit gezeigt. Fast auf den Tag genau drei Monate nach dem Feuer stimmte die französische Nationalversammlung endgültig für die Pläne einer raschen Restaurierung der Kirche.

An der Pazifikküste im kalifornischen Laguna Beach machte Chuck Patterson eine spektakuläre Entdeckung. Auf dem Weg zu einem Surfausflug entdeckte er eine Gruppe Delfine, die dem Sog seines Boots folgten.

Einen Riesenschreck bekamen Urlauber am Strand von Ocean City im US-Bundesstaat Maryland. Ein Pilot musste mit seinem Kleinflugzeug direkt in der Brandung auf dem Wasser notlanden. Nach Angaben der Polizei hatte die Maschine einen Motorschaden. Zu Schaden kam zum Glück niemand.

Und in Italien wollte Land-Art-Künstler Dario Gambarin seinem Idol Neil Armstrong eine besondere Hommage erweisen und fräste mit dem Mähdrescher ein Riesenporträt des Astronauten in ein Weizenfeld bei Verona.